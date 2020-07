In Syrien findet heute eine Parlamentswahl statt.

Es ist die dritte Abstimmung seit Beginn des Bürgerkriegs in dem arabischen Land vor neun Jahren. Die Wahl findet in den rund 70 Prozent des syrischen Staatsgebiets statt, die sich unter der Kontrolle von Machthaber Assad befinden. Erwartet wird ein klarer Sieg von Assads Baath-Partei, wirkliche Oppositionskandidaten gibt es nicht. Bürgerkrieg, Sanktionen und die Corona-Pandemie haben in Syrien eine Wirtschaftskrise ausgelöst.



Gestern explodierten in der Hauptstadt Damaskus zwei Bomben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldet, wurde dabei ein Mensch getötet.