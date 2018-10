Norwegens früherer UNO-Botschafter Pedersen soll der neue Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien werden.

UNO-Generalsekretär Guterres empfahl Pedersen in einem der Nachrichtenagentur AP vorliegenden Brief an den Sicherheitsrat. Pedersen werde gute Dienste dabei leisten, den siebenjährigen Konflikt in dem Bürgerkriegsland zu beenden, heißt es in dem Schreiben. Der Diplomat solle die Bemühen der Vereinten Nationen anführen, eine glaubwürdige politische Lösung in Syrien zu finden, die den Wünschen des syrischen Volkes nach Demokratie entspreche.



Amtsinhaber de Mistura hat angekündigt, Ende November als Sondergesandter für Syrien zurückzutreten.