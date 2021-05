Bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Syrien ist Machthaber Assad nach offiziellen Angaben wiedergewählt worden.

Assad erhielt nach Angaben des syrischen Parlamentspräsidiums mehr als 95 Prozent der Stimmen. Die beiden einzigen Mitbewerber galten als chancenlose Zählkandidaten und waren der Öffentlichkeit kaum bekannt. Gewählt werden konnte nur in jenen zwei Dritteln des Landes, die von der Regierung in Damaskus kontrolliert werden. Deutschland, die EU und andere westliche Regierungen hatten die Abstimmung deshalb als Farce kritisiert. Der autoritär regierende Assad ist seit dem Jahr 2000 an der Macht. Es beginnt dann seine vierte Amtszeit.



In Syrien herrscht seit über zehn Jahren Bürgerkrieg. Viele Gebiete sind zerstört. Zudem steckt das Land in einer schweren Wirtschaftskrise. Millionen Menschen leiden unter Hunger und Armut.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.