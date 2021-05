In Syrien hat die Präsidentschaftswahl begonnen.

Beobachter rechnen mit einer klaren Mehrheit für den Amtsinhaber Assad, der seit dem Jahr 2000 an der Macht ist. Seine beiden Herausforderer Abdallah und Merhi sind in der Bevölkerung kaum bekannt.



Assads Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes - und nur in diesen Gebieten können die Menschen an der Abstimmung teilnehmen. Regierungskritiker sehen in der Wahl eine Farce. Auch die im Nordosten Syriens regierenden Kurden lehnen eine Teilnahme ab.



In Syrien herrscht seit mehr als zehn Jahren Bürgerkrieg; das Land steckt zudem in einer schweren Wirtschaftskrise. Millionen Menschen leiden unter Hunger und Armut.

