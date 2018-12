Der russische Präsident Putin hat den angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien als richtige Entscheidung bezeichnet.

Putin sagte in Moskau vor Journalisten, er teile die Einschätzung von US-Präsident Trump, dass die Terrormiliz IS weitgehend besiegt sei. Die Friedensregelung für Syrien mache Fortschritte. Putin betonte allerdings, dass es noch keine Anzeichen für einen tatsächlichen Truppenabzug gebe.



Bundesaußenminister Maas übte scharfe Kritik. Die Ankündigung von US-Präsident Trump könne dem Kampf gegen den IS schaden und die erreichten Erfolge gefährden, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Die Terrormiliz sei nur zurückgedrängt. Auch aus Frankreich kam Kritik. Dort erklärte Verteidigungsministerin Parly, die IS-Terrormiliz müsse erst endgültig besiegt werden. Frankreich werde seine Militärpräsenz deshalb vorerst aufrecht erhalten. Ähnlich äußerte sich die Regierung in Großbritannien. Beide Länder beteiligen sich an der internationalen Koalition gegen den IS.



In den USA bezeichneten mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete den Truppenabzug als schweren Fehler. Auch das US-Verteidigungsministerium steht dem Abzug kritisch gegenüber.