Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan haben sich darauf geeinigt, in der syrischen Provinz Idlib eine demilitarisierte Zone zu schaffen.

Die 15 bis 20 Kilometer breite Zone werde bis Mitte Oktober eingerichtet werden, sagte Putin nach einem Treffen mit Erdogan in Sotschi. Geplant ist demnach, schwere Waffen wie Panzer und Raketenwerfer von dort abzuziehen. Radikale Aufständische sollen sich aus dem Gebiet zurückziehen. Russische und türkische Truppen würden die Zone überwachen, hieß es.



Der russische Verteidigungsminister Schoigu erklärte nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen, aufgrund dieser Vereinbarung werde es keine Offensive in Idlib geben.



Russland unterstützt in dem Konflikt den syrischen Staatschef Assad. Die Türkei steht auf Seiten einiger Rebellengruppen. Die Regierung in Ankara befürchtet, dass bei Kämpfen im grenznahen Idlib zahlreiche Menschen in die Türkei flüchten. Sie will deshalb eine Offensive verhindern.