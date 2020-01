Der russische Präsident Putin ist zu einem Besuch in die syrische Hauptstadt gereist.

Putin kam in einem russischen Militärlager in Damaskus mit dem syrischen Staatschef Assad zusammen. In Moskau hieß es, bei dem Treffen habe das Militär seine Einschätzung der Lage abgegeben. Assad habe den russischen Soldaten für ihre Opfer gedankt. Putin habe erklärt, auf dem Weg zur Wiederherstellung der syrischen Souveränität und der territorialen Unversehrheit des Landes sei eine gewaltige Strecke zurückgelegt worden.



Es war der zweite Aufenthalt Putins in dem Bürgerkriegsland. Russische Truppen unterstützen dort seit 2015 die Streitkräfte der Regierung gegen Aufständische. In dem Konflikt wurden seit März 2011 mehr als 400.000 Menschen getötet. In Syrien sind unter anderem auch amerikanische und türkische Truppen im Einsatz.



Russland gilt neben dem Iran als der wichtigste Unterstützer der Assad-Regierung.