Der türkisch besetzte Norden Syriens ist nach Angaben aus Ankara mit Raketen beschossen worden.

Die Raketen seien von einer Stellungen in der Hand der syrischen Regierung nahe der Stadt Aleppo abgefeuert worden, erklärte das türkische Verteidigungsministerium. Mehrere Zivilisten seien verletzt worden. Die türkische Armee habe den Beschuss erwidert. Die Regierung in Ankara kontaktierte nach eigenen Angaben die russische Führung, um auf einen Stopp der Raketenangriffe zu dringen.



Türkische Streitkräfte und ihre syrischen Verbündeten hatten die Gebiete im Nordosten Syriens in den vergangenen zwei Jahren von kurdischen Kämpfern erobert.

