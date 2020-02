In Syrien haben die von der Türkei unterstützen Rebellen Stellungen der Regierungstruppen nordöstlich von Aleppo angegriffen.

Damit eröffneten sie eine neue Front, um die auf die Rebellenhochburg Idlib vorrückenden Soldaten von Machthaber Assad aufzuhalten. Idlib und die Region nördlich von Aleppo bilden das letzte größere von Rebellen kontrollierte Gebiet in Syrien. Vor einigen Tagen hatte die Armee die strategisch wichtige Stadt Maaret al-Numan zurückerobert, die seit 2012 von Aufständischen beherrscht worden war. Der Ort liegt an einem Verkehrsknotenpunkt in der umkämpften Provinz Idlib.