Die syrische Regierung steht hinter dem Vorstoß Russlands und der Türkei, in der Provinz Idlib eine entmilitarisierte Zone einzurichten.

Die Einigung von Sotschi sei in enger Abstimmung mit dem Verbündeten Russland erfolgt, ließ die Regierung über die staatliche Nachrichtenagentur Sana vermelden. Zugleich hieß es, der Kampf gegen Terroristen werde weitergehen. Die oppositionelle Freie Syrische Armee bewertete die geplante Pufferzone als Niederlage für Präsident Assad. Die Opposition bekomme faktisch die Kontrolle über eine Region, die zum Ausgangspunkt für den politischen Wandel werden könnte.



Die Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan, hatten sich gestern auf die entmilitarisierte Zone für Idlib verständigt. In der Region befinden sich zehntausende Bewaffnete. Viele von ihnen haben Verbindungen zu den Terrororganisationen IS und Al-Kaida. Zudem leben in der Provinz im Nordwesten Syriens etwa drei Millionen Zivilisten.