Der UNO-Sicherheitsrat hat einer Verlängerung der humanitären Hilfsliferungen nach Syrien zugestimmt.

Die 15 Mitgliedsländer des Gremiums trafen ihre Entscheidung schriftlich im Rahmen einer Videokonferenz, um wegen der Corona-Pandemie eine gemeinsame Sitzung in New York zu vermeiden. Der von Belgien und Deutschland vorgelegte Entwurf sieht vor, dass nur noch ein Grenzübergang für Hilfslieferungen verwendet werden darf, und zwar Bab al-Hawa an der Grenze zur Türkei. Damit wird der Forderung Russlands Rechnung getragen, den Übergang Bab al-Salam nicht mehr zusätzlich zu nutzen, weil er ins nordsyrische Aleppo führt.



Russland hatte als syrischer Verbündeter bereits im Sicherheitsrat durchgesetzt, dass statt vier nur noch zwei Grenzstationen für Hilfslieferungen zugelassen waren. Diese Regelung war in der vergangenen Nacht ausgelaufen.



Nach offiziellen Angaben werden etwa 2,8 Millionen Menschen in Syrien über diese Strecken versorgt.