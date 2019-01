Ein Deutsch-Marokkaner ist vom Oberlandesgericht Düsseldorf als IS-Terrorist zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Sein älterer Bruder erhielt dreieinhalb Jahre Haft wegen der Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, sind die Urteile bereits rechtskräftig. Die beiden hatten in Syrien in den Reihen der islamistischen Milizen IS und Al-Nusra-Front gekämpft. 2016 kehrten sie nach Deutschland zurück und wurden verhaftet.



Die Anklage hatte sieben und vier Jahre Haft für die Männer aus Bad Münstereifel bei Bonn beantragt.