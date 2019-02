Die Kurden in Syrien haben die Entscheidung der US-Regierung begrüßt, nicht alle Soldaten abzuziehen.

Dieser Schritt könnte auch die anderen Mitglieder der Internationalen Anti-IS-Koalition ermutigen, ihre Truppen in der Region zu belassen, sagte der Außenbeauftragte der Syrischen Demokratischen Kräfte, Omar. Das sei notwendig, um eine Rückkehr der Terrororganisation IS zu verhindern.



US-Präsident Trump hatte im vergangenen Dezember überraschend den vollständigen Abzug der rund 2.000 US-Soldaten aus Syrien angekündigt. Nun teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, mit, für eine gewisse Zeit sollten rund 200 Soldaten zur Friedenssicherung in dem Bürgerkriegsland bleiben.