Der russische Außenminister Lawrow befürwortet eine Militäroffensive gegen die letzte syrische Rebellenhochburg Idlib.

In der Provinz im Norden Syriens hätten sich Terroristen im Schutz einer Deeskalationszone gesammelt, sagte Lawrow in Moskau. Die Islamisten hielten die Zivilbevölkerung als Geiseln. Deshalb müssten sie liquidiert werden.



Seit Wochen gibt es Anzeichen, dass die syrische Armee mit russischer Hilfe bald gegen Idlib vorgehen will. Dort sollen sich tausende Bewaffnete befinden. Zudem halten sich dort etwa drei Millionen Zivilisten auf, darunter Familien der Rebellen.