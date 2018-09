Russland beschuldigt Israel, indirekt für den Abschuss eines Militärflugzeuges über dem Mittelmeer verantwortlich zu sein.

Das russische Verteidigungsministerium teilte in Moskau mit, dass eine Aufklärungsmaschine mit 15 Menschen an Bord versehentlich von der syrischen Luftabwehr getroffen worden sei. Die syrischen Raketen hätten aber eigentlich mehreren israelischen Kampfflugzeugen gegolten. Die Jets hätten Ziele in der syrischen Küstenregion Latakia im Visier gehabt.



Nach russischer Darstellung soll Israel erst eine Minute vorher über seinen Einsatz informiert haben. Zudem hätten sich die israelischen Piloten mit ihren Maschinen hinter dem russischen Flugzeug gehalten und dieses damit in Schusslinie gebracht. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem feindlichen Akt der Provokation.