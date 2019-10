Das russische Verteidigungsministerium hat den US-Truppen in Syrien den Diebstahl großer Ölmengen vorgeworfen.

Das Öl werde gefördert, abgefüllt und außer Landes gebracht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Behörde veröffentlichte Satellitenfotos, die den Schmuggel syrischen Staatseigentums beweisen sollen.



Die US-Regierung hatte diese Woche angekündigt, zusätzliche Soldaten in den Osten Syriens zu schicken. Sie sollen dort den Angaben zufolge Ölquellen vor dem Zugriff von Islamisten schützen.



Bundesaußenminister Maas hält sich heute in Ankara auf. Er spricht dort mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu über die Rolle der Türkei im Syrien-Konflikt. Vor dem Treffen kündigte er an, er werde auf eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien dringen. Zudem rief er die Türkei auf, die Zivilbevölkerung in der Region zu schützen. Cavusoglu stellte klar, Maas sei willkommen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger.