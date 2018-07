Russland hat den USA angeboten, bei der Rückkehr syrischer Flüchtlinge in deren Heimat zusammenzuarbeiten.

Ein General des russischen Verteidigungsministeriums sagte, man habe den Vereinigten Staaten eine Liste von Vorschlägen übermittelt. Diese gingen zurück auf die Absprachen der beiden Präsidenten Putin und Trump bei ihrem Treffen in Helsinki am Montag. US-Außenminister Pompeo bestätigte, dass die Politiker über Syrien und die Rückkehr von Flüchtlingen gesprochen haben. Nach russischen Angaben werden die Vorschläge aus Moskau nun in den USA geprüft.



Dem russischen General zufolge könnten in naher Zukunft mehr als 1,7 Millionen Flüchtlinge in ihre Wohnorte von vor Kriegsbeginn im Jahre 2011 zurückkehren, und zwar vor allem aus Jordanien und dem Libanon. Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad und unterstützt die syrische Armee - etwa mit Luftangriffen.

