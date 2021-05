Russland, der Iran und China haben dem syrischen Präsidenten Assad zu seiner Wiederwahl gratuliert.

Russlands Präsident Putin schrieb laut Kreml in einem Glückwunschtelegramm, die Ergebnisse hätten "die große politische Autorität Assads und das Vertrauen der Bevölkerung" voll und ganz bestätigt. Assad habe in den Augen der Syrer die schnelle Stabilisierung der Lage in dem Land ermöglicht.



Auch die iranische Regierung übermittelte Glückwünsche. Beide Länder sind enge Verbündete Assads im Bürgerkrieg. Ein Sprecher des chinesischen Außenministers betonte, Peking unterstütze Syrien fest bei der Wahrung seiner Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität.



Nach offiziellen Angaben hat Assad die Präsidentenwahl mit rund 95 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung habe bei 79 Prozent gelegen. Die Opposition in Syrien bezeichnete das Ergebnis als manipuliert. Westliche Staaten hatten die Abstimmung als weder frei noch fair bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.