Im Norden Syriens haben türkische und russische Streitkräfte mit ihren gemeinsamen Patrouillen begonnen.

Die Einheiten sollen das 30 Kilometer breite Gebiet entlang der türkischen Grenze überwachen, das Ankara als Pufferzone beansprucht. Die Kurdenmiliz YPG hatte sich nach russischen Angaben wie geplant von dort zurückgezogen.



Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation. Der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Putin hatten die gemeinsamen Patrouillen vergangene Woche bei ihrem Treffen in Sotschi verabredet.



Ankara hatte sich zu einem Stopp ihrer Militäroffensive in Nordsyrien bereit erklärt, forderte dafür aber den völligen Abzug der kurdischen Miliz aus dem gesamten Gebiet. Die Türkei will dort hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien ansiedeln.