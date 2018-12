Russland und die Türkei wollen ihren Einsatz in Syrien auch künftig abstimmen.

Darauf einigten sich die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder bei ihren Beratungen in Moskau. Ziel sei es, die terroristische Bedrohung in Syrien auszulöschen, sagte der russische Außenminister Lawrow.



Hintergrund ist der von den USA angekündigte Truppenabzug. Die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG bat daraufhin die syrische Armee darum, Truppen in die Stadt Manbidsch im Norden Syriens zu verlegen. Die YPG befürchtet eine Offensive der Türkei in Syrien. Die Regierung in Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.