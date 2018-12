Russland und die Türkei wollen ihre Militäreinsätze in Syrien künftig besser koordinieren.

Beide Länder hätten das Ziel, terroristische Organisationen aus dem Land zu vertreiben, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow und den Verteidigungsministern beider Länder in Moskau. Lawrow erklärte mit Blick auf den angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien, unter diesen neuen Bedingungen wollten Moskau und Ankara verstärkt zusammenarbeiten.



Die Türkei will gegen die Kurdenmiliz YPG vorgehen, die sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK betrachtet. Die YPG bat wegen der Rückzugspläne der USA die syrische Armee darum, Truppen in die Region um die Stadt Manbidsch im Norden Syriens zu verlegen.