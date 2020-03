Russland und die Türkei beginnen heute in Syrien mit gemeinsamen Patrouillen entlang einer wichtigen Schnellstraße in der Rebellenhochburg Idlib.

Darauf hatten sich die beiden Länder vor mehr als einer Woche geeinigt. Die ebenfalls vereinbarte Waffenruhe für die umkämpfte Region hält seitdem weitgehend. Russland unterstützt die Regierungstruppen, die Türkei steht an der Seite der Rebellen.



Heute jährt sich zugleich der Ausbruch des Syrien-Krieges zum neunten Mal. Am 15. März 2011 waren in der Hauptstadt Damaskus erstmals Menschen zu Protesten gegen Präsident Assad auf die Straße gegangen.