Die Außen- und Verteidigungsminister Russlands und der Türkei beraten heute in Moskau über die Lage in Syrien.

Wie die Nachrichtenagentur Tass meldet, werden bei dem Treffen Schritte zur Entwicklung Syriens besprochen. Details sind bisher nicht bekannt.



In Syrien hat sich die Situation geändert, seit die USA den Abzug ihrer Truppen angekündigt haben. Auf Bitten der kurdischen Miliz YPG hat die syrische Regierung Truppen in den Norden des Landes verlegt. Der Iran begrüßte es, dass diese die Kontrolle über die Stadt Manbidsch übernommen haben. Ein iranischer Regierungssprecher nannte das Hissen der syrischen Flagge in der Stadt einen wichtigen Schritt für die Einheit Syriens.