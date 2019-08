Die Türkei und Russland wollen sich für eine militärische Deeskalation in der syrischen Provinz Idlib einsetzen.

Präsident Putin sagte nach einem Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan in Moskau, man habe sich auf zusätzliche gemeinsame Schritte verständigt, um die Lage in der umkämpften Rebellenbastion zu normalisieren. Erdogan erklärte, eine humanitäre Katastrophe müsse unter allen Umständen vermieden werden.



Erdogan und Putin hatten im vergangenen September eine Waffenruhe zwischen Rebellen und syrischen Regierungstruppen in Idlib vereinbart. Seit Ende April geht das Militär von Machthaber Assad - mit Unterstützung der russischen Luftwaffe - allerdings wieder verstärkt gegen die Rebellen vor.