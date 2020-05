Russland will seine Militärstützpunkte in Syrien deutlich ausweiten.

Präsident Putin wies das Verteidigungsministerium an, darüber mit der syrischen Regierung zu verhandeln, wie aus einem in Moskau veröffentlichten Dekret hervorgeht. Russland ist in dem syrischen Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete der dortigen Regierung von Präsident Assad. Die russische Luftwaffe startet ihre Einsätze vom syrischen Hamaimim aus, die Marine hat ihre Basis im Mittelmeer-Hafen Tartus. Beide Stützpunkte sollten ausgebaut werden, teilte der Vizechef des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament, Schwytkin, mit.