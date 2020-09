Erstmals seit Beginn des Krieges in Syrien ist der russische Außenminister Lawrow nach Damaskus gereist.

Er wurde in der syrischen Hauptstadt von Staatschef Assad empfangen, wie das Präsidialamt mitteilte. Thema seines Besuchs seien die Zusammenarbeit und die Beziehungen beider Länder, sagte Lawrow in einer Pressekonferenz mit seinem syrischen Kollegen al-Muallim. Die USA und andere westliche Staaten versuchten, das syrische Volk mit Sanktionen zu erdrosseln. Die Regierung in Moskau ist einer der wichtigsten Verbündeten Assads. Sie griff seit Ende 2015 immer wieder militärisch in den Syrien-Krieg ein.