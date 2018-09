In Syrien haben Regierungseinheiten und russische Streitkräfte nach Angaben von Augenzeugen Städte und Dörfer in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib unter Beschuss genommen. Menschenrechtler sprechen von den schwersten Angriffen seit einem Monat. Dabei sollen auch international geächtete Fassbomben zum Einsatz gekommen sein.

In ersten Berichten ist von mindestens vier Toten die Rede. Die US-Armee arbeitet nach eigenen Angaben an militärischen Optionen für den Fall, dass Syrien chemische Waffen in der Region einsetzt. Generalstabschef Dunford sagte am Rande einer Indien-Reise, eine Entscheidung über ein Eingreifen der Vereinigten Staaten sei noch nicht gefallen. Präsident Trump erwarte aber entsprechende Vorbereitungen. In Idlib leben rund drei Millionen Menschen, etwa die Hälfte von ihnen sind Binnenvertriebene.



Ein Treffen der Präsidenten der Türkei, Russlands und des Irans, Erdogan, Putin und Ruhani, zur Situation in Idlib war gestern ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen.