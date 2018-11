Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich lehnt Abschiebungen nach Syrien grundsätzlich ab.

Nach Bekanntwerden eines neuen Lageberichts des Auswärtigen Amtes sagte Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, darüber könne nicht ernsthaft und verantwortbar gesprochen werden. Er verwies auf anhaltende Kampfhandlungen, terroristische Bedrohungen, die katastrophale Versorgung und weitgehende Rechtlosigkeit. Zudem wandte sich der SPD-Politiker dagegen mit einem - so wörtlich - Willkürregime in Verhandlungen zu treten. Das Auswärtige Amt warnt in einem neuen Lagebericht offenbar davor, Abschiebungen nach Syrien wieder zuzulassen. In keinem Teil des Landes bestehe ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen, zitiert unter anderem die "Süddeutsche Zeitung" aus dem Dokument. - Der derzeit geltende Abschiebestopp für Syrien endet im Dezember.