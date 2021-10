Aus Syrien werden neue Luftangriffe der israelischen Armee gemeldet.

Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens bombardierten israelische Kampfflugzeuge am Abend einen Sendemast und militärische Stellungen in der Provinz Homs. Dabei seien ein Soldat getötet und drei weitere verletzt worden, hieß es. Nach Angaben des in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungszentrums für Menschenrechte waren ein Luftwaffenstützpunkt und dort stationierte Milizionäre mit Verbindungen zum Iran Ziel der Attacken.



Israel hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Luftangriffe auf Stellungen pro-iranischer Kämpfer in Syrien geflogen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.