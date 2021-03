Das syrische Militär hat nach Angaben staatlicher Medien mehrere israelische Raketen abgefangen.

Israel habe von den Golanhöhen aus Luftangriffe auf Ziele in der Umgebung von Damaskus unternommen, meldete die Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf Militärkreise. Die syrische Luftwaffe habe die meisten Raketen abgeschossen.

Israels Armee kommentiert Angriffe nicht

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war das im Süden von Damaskus gelegene Gebiet Sayyida Seinab Ziel der Angriffe. Dort sollen sich Einheiten der iranischen Revolutionsgarden und der libanesischen Hisbollah aufhalten. Die israelische Armee erklärte, sie gebe keine Kommentare zu Berichten in ausländischen Medien ab.



Unterdessen machte der israelische Regierungschef Netanjahu den Iran für den Angriff auf ein Frachtschiff im Golf von Oman verantwortlich. Am Freitag hatte es

an Bord der "Helios Ray" eine Explosion gegeben. Verletzt wurde niemand. Gestern traf das Schiff einer israelischen Firma im Hafen von Dubai ein. Dort soll es repariert werden.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.