Nach einer Vereinbarung mit kurdischen Milizen haben syrische Regierungstruppen nahe der Grenze zur Türkei Stellung bezogen.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, befinden sich die Soldaten in der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei errichten will.



Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass Regierungstruppen in die im Norden gelegene Stadt Tell Tamer eingerückt seien. Die Türkei hatte am vergangenen Mittwoch eine Offensive in Nordsyrien begonnen. Sie richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, die Ankara als Terrororganisation betrachtet.



In Luxemburg beraten die EU-Außenminister über die Lage in Nordsyrien. Der deutsche Ressortchef Maas sagte, es sei wichtig, mit der Türkei im Dialog bleiben. Sollte das keinen Erfolg haben, werde man den Druck erhöhen. Im Gespräch sind ein Waffenembargo sowie Sanktionen gegen die Türkei.