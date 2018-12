Sudans Präsident al-Baschir ist zu einem Besuch in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen.

Syriens Machthaber Assad nahm den Gast am Fughafen in Empfang. Al-Baschir ist der erste Vertreter eines arabischen Landes, der Syrien seit Ausbruch des Krieges vor fast acht Jahren besucht. Die Arabische Liga hat Syrien aus ihrem Kreis ausgeschlossen. Al-Baschir wird vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermords und Kriegsverbrechen per Haftbefehl gesucht.