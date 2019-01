In Syrien haben laut Angaben von Aktivisten seit Wochenbeginn rund 5.000 Menschen die letzte Hochburg der IS-Terrormiliz, die Stadt Deir Essor, verlassen.

Darunter seien 470 IS-Kämpfer, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Bei den meisten Zivilisten handle es sich um Familienangehörige der Dschihadisten. Sie hätten das Gebiet in Ost-Syrien in Lastwagen verlassen, die von den Syrischen Demokratischen Kräften zur Verfügung gestellt worden seien. Die kurdisch-arabische Militärallianz führt seit September mit Unterstützung der US-angeführten Truppen eine großangelegte Offensive, um die IS-Kämpfer aus dem Osten des Landes zu vertreiben.