Bei Luftangriffen auf die syrische Rebellenregion Idlib sind nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zehn Zivilisten getötet worden.

Demnach trafen die Bomben in der Nacht die Umgebung einer Bäckerei und einer Klinik in der Stadt Ariha. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in London machte Russland für die Angriffe verantwortlich. Moskau wies den Vorwurf zurück. Die russische Luftwaffe habe keinen Einsatz gehabt, erklärte das Außenministerium.



Die Bundesregierung verurteilte die zunehmenden Angriffe auf zivile Einrichtungen in der Region Idlib. Eine Sprecherin des Außenministeriums forderte die syrische Regierung und seine Verbündeten dazu auf, den Schutz von Zivilisten zu garantieren und das Völkerrecht einzuhalten.