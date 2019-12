Bei Luftangriffen in den Rebellengebieten im Nordwesten Syriens sind mindestens 18 Menschen getötet worden.

Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach nach den Angriffen in der Provinz Idlib von 20 Toten, der oppositionelle syrische Zivilschutz meldete 18 Opfer. In der Region gehen Regierungstruppen seit Monaten gegen Aufständische vor. Die Regierungsoffensive hat Hunderttausende Zivilisten in die Flucht getrieben. Idlib wird von militanten Kämpfern dominiert, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida in Verbindung stehen.