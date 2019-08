In Syrien sind nach Angaben von Aktivisten 17 Menschen durch einen Luftangriff auf Flüchtlingsunterkünfte im Rebellengebiet Idlib getötet worden.

Rund 30 seien verletzt worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie machte die russische Luftwaffe für die Bombardierung verantwortlich. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle baut auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Russland und die Türkei hatten sich auf eine Pufferzone für die Region um Idlib im Nordwesten Syriens geeinigt. Die syrische Armee und ihre Verbündeten begannen Ende April jedoch mit Angriffen in der Region, die von einer al-kaida-nahen Miliz dominiert wird. In dem Gebiet leben rund drei Millionen Menschen, etwa die Hälfte sind Vertriebene.



Frankreich forderte ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen. Insbesondere verurteile man Angriffe auf Flüchtlingslager, erklärte das Außenministerium.