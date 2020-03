In der syrischen Provinz Idlib ist die Waffenruhe wenige Stunden nach Beginn gebrochen worden.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, gibt es neue Gefechte zwischen syrischen Regierungstruppen und Kämpfern einer islamistischen Rebellengruppe. Dabei seien 15 Menschen getötet worden, heißt es unter Berufung auf die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Feuerpause ist eigentlich seit Mitternacht in Kraft. Sie war von den Präsidenten Russlands und der Türkei, Putin und Erdogan, ausgehandelt worden. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt mehrere Rebellengruppen, Russland steht hinter dem syrischen Präsidenten Assad.



In der kroatischen Hauptstadt Zagreb erörterten die EU-Außenminister die Lage in Idlib. In einer Erklärung forderten sie die Konfliktparteien auf, die ungehinderte Bereitstellung humanitärer Hilfe durch die internationale Gemeinschaft zu ermöglichen. Die EU-Kommission stellt demnach weitere 60 Millionen Euro für die notleidende Bevölkerung zur Verfügung. UNO-Angaben zufolge sind etwa eine Million Menschen durch die Kämpfe in die Flucht getrieben worden.