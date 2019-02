Die Terrormiliz IS in Syrien ist nach Einschätzung von US-Präsident Trump bald vollständig besiegt.

Er gehe davon aus, dass sie bereits in der nächsten Woche ihre wenigen noch verbliebenen Gebiete verlieren werde, sagte Trump auf der Anti-IS-Konferenz im Außenministerium in Washington. Allerdings könnten die Überreste noch sehr gefährlich sein.



Trump hatte im Dezember den Abzug der rund 2.000 US-Soldaten aus Syrien angekündgt. Einen Zeitplan dafür gibt es bislang nicht. Das US-Verteidigungsministerium warnte, dass die Terrormilize IS ohne entsprechenden Druck innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder aufleben und einen Teil des verlorenen Territoriums zurückgewinnen könnte.