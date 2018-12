Die Türkei will den USA zufolge den Kampf gegen den IS in Syrien fortsetzen.

US-Präsident Trump erklärte, Staatschef Erdogan habe ihm zugesichert, er werde die Dschihadistenmiliz besiegen. Die amerikanischen Soldaten könnten in die Heimat zurückkehren, schrieb Trump auf Twitter. Ein Dekret zum Abzug aus Syrien hatte der scheidende Verteidigungsminister Mattis zuvor in Washington unterzeichnet.



Türkische Truppen überquerten gestern Abend offenbar die Grenze nach Syrien. Das berichteten mehrere Nachrichtenagenturen und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Mehrere Dutzend Soldaten sowie rund 50 Militärfahrzeuge seien in die von Kurden kontrollierte Region Manbidsch unterwegs. Die bisher von den USA unterstützten Kurden werden von der türkischen Regierung als Feinde angesehen. Ankara hatte zuvor mitgeteilt, eine geplante Offensive gegen die kurdischen Kämpfer werde sich verzögern.