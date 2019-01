US-Präsident Trump will die amerikanischen Soldaten in Syrien nun offenbar doch nicht so schnell abziehen wie anfangs angekündigt.

Er habe niemals gesagt, dass die USA das Land "über Nacht" verlassen würden, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Washington. Trump hatte kurz vor Weihnachten erklärt, die US-Truppen aus Syrien würden schnellstmöglich und vollständig abgezogen, weil der Kampf gegen die Terrormiliz IS gewonnen sei. Sein Verteidigungsminister Mattis reichte daraufhin seinen Rücktritt ein, zahlreiche Politiker in den USA und weltweit kritisierten die Entscheidung.



Sie befürchten, dass die kurdischen Milizen in Syrien ihrem Kampf gegen den IS nicht fortsetzen können, weil sie nicht mehr von US-Truppen geschützt werden. Die Türkei hatte zuletzt gedroht, militärisch gegen die Kurden im Norden Syriens vorzugehen, die sie als Ableger der verbotenen kurdischen PKK betrachtet.