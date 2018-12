Die türkische Regierung begrüßt den Abzug der US-Truppen aus Syrien.

Außenminister Cavusoglu sagte zugleich, nun seien Absprachen zwischen seinem Land und den Vereinigten Staaten nötig. Es dürfe kein Machtvakuum entstehen, das Terrorgruppen ausnutzen könnten. Die kurdisch geführten Einheiten im Norden Syriens formulierten den Wunsch, dass nach dem Rückzug der USA nun Frankreich eine größere diplomatische Rolle spielt.



Sie äußerten zudem die Befürchtung, dass die Türkei bald ihre angekündigte Militäroffensive startet. Deshalb müsse man sich womöglich vom Kampf gegen die Terrormiliz IS im Osten Syriens zurückziehen und Einheiten in Richtung türkische Grenze verlegen. Der türkische Präsident Erdogan will dort gegen kurdische Milizen vorgehen.