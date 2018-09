Die Türkei hat erneut ein Ende der Angriffe in der syrischen Provinz Idlib gefordert.

In der Region müsse es einen Waffenstillstand geben, sagte Verteidigungsminister Akar. Man setze sich weiter für Stabilität in der Region ein. Die Türkei hatte vergeblich versucht, Russland und den Iran zu einer Waffenruhe zu bewegen.



Auch heute beschoss die syrische Armee wieder Ziele in Idlib. Das berichten die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Rettungsorganisation Weißhelme. Mindestens elf Menschen seien verletzt worden. Die nordsyrische Provinz ist das letzte große Gebiet, das von Dschihadisten und Aufständischen kontrolliert wird. Dort leben etwa drei Millionen Zivilisten.