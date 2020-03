In der nordsyrischen Provinz Idlib sind erneut zwei türkische Soldaten getötet worden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara wurden sie Opfer eines Raketenangriffs. In einer Erklärung heißt es weiter, die eigenen Streitkräfte hätten als Reaktion das Feuer auf Ziele in dem Gebiet eröffnet.



Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg mehrere Rebellengruppen. Vor zwei Wochen war mit Russland ein Waffenstillstandsabkommen vereinbart worden. Moskau steht auf der Seite der Regierung von Präsident Assad. Vor der Waffenruhe waren in Idlib durch mutmaßlich syrische Luftangriffe 33 türkische Soldaten getötet worden.