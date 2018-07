Die Türkei will offenbar im September ein Treffen zur Entwicklung in Syrien einberufen.

Als Teilnehmer nannte Präsident Erdogan vor Journalisten Russland, Frankreich und Deutschland. Eine Bestätigung aus diesen Ländern gibt es noch nicht. Nach Erdogans Worten soll es bei den Gesprächen in Istanbul vor allem um regionale Themen gehen. Darüber hinaus strebt der türkische Präsident nach eigenen Worten separate Nahost-Gespräche mit Russland an. Ab morgen finden im russischen Sotschi Unterredungen zur Lage in Syrien statt, an denen neben dem Gastgeberland auch der Iran und die Türkei beteiligt sind.



Im syrischen Bürgerkrieg gilt Russland als wichtigster Verbündeter von Präsident Assad, den auch der Iran unterstützt. Die Türkei steht auf Seite der Aufständischen. Im Norden Syriens geht Ankara gegen kurdische Milizen vor.

