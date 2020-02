Nach dem Vorrücken syrischer Einheiten gegen die letzte verbliebene Rebellenhochburg Idlib hat die Türkei ihre Truppen in der Region verstärkt.

Nach Angaben syrischer Aktivisten in London wurden seit Freitagabend 430 Militärfahrzeuge über die syrische Grenze gebracht. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu spricht von 500 Fahrzeugen und Waffen.



Die syrische Armee ist in Idlib auf dem Vormarsch, die Türkei unterstützt die Rebellen. Das syrische Staatsfernsehen meldete heute die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Sarakeb. Am Montag waren in Idlib unter syrischem Beschuss nach offiziellen Angaben sieben türkische Soldaten und ein ziviler Mitarbeiter des Militärs getötet worden. Die Türkei hatte daraufhin einen Vergeltungsangriff gestartet, bei dem mehrere syrische Soldaten starben.