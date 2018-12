Türkische Truppen haben offenbar die Grenze nach Syrien überquert.

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, dass mehrere Dutzend Soldaten sowie rund 50 Militärfahrzeuge in die Region Manbidsch unterwegs seien. Das Gebiet wird von Kurden kontrolliert, die von den USA unterstützt, von der türkischen Regierung aber als Feinde angesehen werden. Ankara hatte zuvor mitgeteilt, eine geplante Offensive gegen die kurdischen Kämpfer werde sich wegen der Ankündigung der USA, ihre Truppen aus Syrien abzuziehen, verzögern.



Die Präsidenten Erdogan und Trump vereinbarten in einem Telefonat, durch eine enge Abstimmung ein Machtvakuum in Syrien nach dem geplanten vollständigen Abzug der US-Armee vermeiden zu wollen.