Fünf Jahre lang hat Carla del Ponte als Mitglied der UNHCHR-Kommission solche Menschenrechtsverletzungen im syrischen Bürgerkrieg untersucht. Bei ihren Recherchen habe sie so perfide Foltermethode kennengelernt, wie sie sie zuvor noch nicht gesehen habe, berichtet die frühere Chefanklägerin in Den Haag. 2017 warf sie frustriert das Handtuch. Sie sehe, obwohl inzwischen viele Fakten auf dem Tisch lägen, keinen politischen Willen, Verbrechen aufzuklären und Täter hinter Gitter zu bringen.



Gründe dafür gibt es gleich mehrere: Zum einen kann der Internationale Strafgerichtshof nicht tätig werden, da Syrien kein Vertragsstaat ist. Einzig der UN-Sicherheitsrat könnte die Verfolgung an den Internationalen Strafgerichtshof verweisen. Doch dagegen legen Russland und China ihr Veto ein. Inzwischen fordern aber immer mehr Staaten, zumal in Nordeuropa, die Einrichtung eine Tribunals. Und auch Bundesinnenminister Horst Seehofer ließ sich zuletzt in der Süddeutschen Zeitung mit dem Satz zitieren, die Sache sei zwar nicht einfach, der Vorschlag aber richtig.

Die Notwendigkeit eines Kriegsverbrechertribunals für Syrien, darüber diskutieren heute unter der Leitung von Stephan Detjen: