Die Gesellschaft für bedrohte Völker warnt vor einem weiteren Exodus von Menschen christlichen Glaubens aus dem Nahen Osten.

Die Wiege der Christenheit werde bald frei von Christinnen und Christen sein, wenn die fatale Verdrängung nicht gestoppt werde, sagte Direktor Delius in Göttingen. Die Zahlen aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern der Region seien erschreckend. In Syrien gebe es mit 600.000 noch gut halb so viele Angehörige der christlichen Minderheit wie 2010. Im Irak sei die Zahl in rund 30 Jahren von fünf auf 0,4 Prozent der Gesamtbevölkerung zurückgegangen. Früher seien Christen im Nahen Osten massenhaft zur Konversion zum Islam gedrängt worden, heute würden sie zur Auswanderung gezwungen, führte Delius aus. In Syrien und im Irak gab es zuletzt massive kriegerische Auseinandersetzungen. Zum Teil dauern sie noch an.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.