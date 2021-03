Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef fordert mehr internationale Hilfen für Kinder in Syrien.

Seit Beginn des Bürgerkriegs vor zehn Jahren seien noch nie so viele syrische Kinder auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen, erklärte Unicef in Köln. Allein sechs Millionen Mädchen und Jungen innerhalb des Landes und 2,5 Millionen geflüchtete syrische Kinder in den Nachbarländern hätten ohne internationale Hilfe keine Zukunft. Unicef rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, ihre Hilfe auszuweiten. Nötig sei langfristige Unterstützung für Bildungsprojekte und psychosoziale Hilfen. Allein Unicef benötige für seine Arbeit für Kinder in Syrien und der Region in diesem Jahr 1,4 Milliarden Dollar.



Morgen beginnt in Brüssel eine Syrien-Geberkonferenz.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.