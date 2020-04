Ermittler der Vereinten Nationen halten es für sehr wahrscheinlich, dass die syrische Regierung und ihre Verbündeten für mehrere Angriffe auf zivile Einrichtungen in den Rebellengebieten verantwortlich sind.

Dabei seien im vergangenen Jahr drei Gesundheitseinrichtungen, eine Schule und ein Kinderzentrum beschädigt worden, heißt es in einem in New York veröffentlichten Bericht. Hilfsorganisationen hatten mehrfach von Luftangriffen auf zivile Einrichtungen in Syrien gesprochen. UNO-Generalsekretär Guterres setzte daraufhin eine Ermittlungskommission ein. Der Bericht kommt unter anderem zu dem Schluss, dass die syrische Armee oder ihre Verbündeten für den Beschuss einer Klinik in Idlib im Juli vergangenen Jahres verantwortlich ist.



Syriens Verbündeter Russland habe vor den Bombardierungen von der UNO die Koordinaten von mehreren der späteren Angriffsziele erhalten. Solche Angaben sollen eigentlich dem Schutz von zivilen Einrichtungen dienen.